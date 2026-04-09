Средняя зарплата в России за пять лет выросла почти вдвое

Средний размер заработной платы по России за пять лет вырос почти в два раза, следует из данных статистки Федеральной службы государственной статистики (Ростата).

В январе 2021 года средний размер зарплаты в РФ составлял 49,516 тысячи рублей, а в 2026-м того же месяца —103,611 тысячи рублей, приводит ТАСС данные Росстата.

Наибольший средний размер зарплаты в январе 2026 года зафиксирован на Чукотке. Там россияне в среднем получают более 220 тысяч рублей.

Среднемесячная заработная плата в России впервые превысила 100 тысяч рублей в 2025 году, сообщил ранее Росстат. Россияне в среднем зарабатывали 100,360 тысячи рублей.



По итогам года наиболее высокий уровень оплаты труда зафиксирован в финансовой и страховой деятельности, а также добыче нефти и природного газа — там средние зарплаты составили порядка 219 тысяч рублей.