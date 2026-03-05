НАВЕРХ
Среднемесячная зарплата в России установила рекорд

Источник:
Sibnet.ru
Деньги, банковские карты
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Среднемесячная заработная плата в России по итогам 2025 года впервые превысила 100 тысяч рублей, следует из опубликованных данных Росстата.

Россияне в среднем зарабатывали 100 360 рублей, что на 13,5% больше, чем в 2024 году. При этом в декабре средняя номинальная зарплата в месяц достигла 139 727 рублей, увеличившись на 8,1% по сравнению с декабрем 2024 года.

По итогам года наиболее высокий уровень оплаты труда зафиксирован в финансовой и страховой деятельности, а также добыче нефти и природного газа — там средние зарплаты составили порядка 219 тысяч рублей.

Ниже среднего значения зарплаты в образовании (71,3 тысячи рублей), здравоохранении и социальных услугах (81,7 тысячи рублей), гостиничном бизнесе и общественном питании (61,9 тысячи рублей).

Показатель среднемесячной начисленной зарплаты рассчитывается до вычета налогов и включает премии, учитывая доходы всех работников организаций, в том числе сотрудников с высокими заработками.

Экономика #Деньги
