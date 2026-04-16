Россия впервые столкнулась с нехваткой рабочей силы

Российская экономика впервые в современной истории столкнулась с нехваткой рабочей силы, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Биржевом форуме Московской биржи.

В таких условиях необычной может казаться длительная жесткость денежно-кредитной политики, сказала Набиуллина. В прошлом высокие ставки были связаны с временным ухудшением внешних условий, в результате регулятор достаточно быстро их снижал.

«Сейчас у нас ухудшение внешних условий, можно сказать, почти на постоянной основе — это и по экспорту, и по импорту», — отметила глава Центробанка.

При этом безработица составляет всего 2,1%. На фоне высокой инфляции это указывает на перегрев экономики. Оба этих фактора является ключевыми для описания состояния российской экономики.