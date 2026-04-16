Россия впервые столкнулась с нехваткой рабочей силы

Источник:
Sibnet.ru
Центр занятости
Фото: © Sibnet.ru

Российская экономика впервые в современной истории столкнулась с нехваткой рабочей силы, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Биржевом форуме Московской биржи.

В таких условиях необычной может казаться длительная жесткость денежно-кредитной политики, сказала Набиуллина. В прошлом высокие ставки были связаны с временным ухудшением внешних условий, в результате регулятор достаточно быстро их снижал.

«Сейчас у нас ухудшение внешних условий, можно сказать, почти на постоянной основе — это и по экспорту, и по импорту», — отметила глава Центробанка.

При этом безработица составляет всего 2,1%. На фоне высокой инфляции это указывает на перегрев экономики. Оба этих фактора является ключевыми для описания состояния российской экономики.

Профсоюзы сочли четырехдневную рабочую неделю экономически опасной
Средняя зарплата в России за пять лет выросла почти вдвое
Вице-премьер заявил о катастрофической нехватке строителей
Дерипаска фразой «работа не волк» ответил на критику шестидневки
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Налог на продажу жилья: как снизить или не платить
Систему распознавания ключевых слов нашли в мессенджере Max
Колибри разоблачили в шоу «Маска»
Россия получила мощнейший козырь в битве нейросетей
Мультимедиа
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Самое обсуждаемое
34
Россия получила мощнейший козырь в битве нейросетей
30
Студент с мокасином напал на Ленина в Мавзолее
29
Эрдоган пригрозил Израилю войной
28
Трамп счел нелепым финансирование НАТО для защиты от России
26
Парламентские выборы пройдут в Венгрии 