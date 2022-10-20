Сын Трампа высмеял талант Зеленского выпрашивать деньги

Сын бывшего президента США Дональда Трампа — Дональд Трамп-младший — опубликовал мем, в котором высмеял умение президента Украины Владимира Зеленского выпрашивать деньги.

«В прошлом месяце я заработал 40 миллиардов долларов, работая из дома. Учитесь!» — гласит подпись на фото. Так Трамп-младший прозрачно намекнул на талант украинского лидера к попрошайничеству.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что объем только американской финансовой помощи Украине скоро достигнет астрономической суммы в 26 миллиардов долларов.