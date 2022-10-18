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Автомобилисты разошлись во мнении о покупке подержанного «китайца»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: N509FZ / CC BY-SA 4.0

Российские автомобилисты высказались о возможной покупке подержанной китайской машины: 44% готовы приобрести подобное авто, а 46% считают это риском, сообщил портал «Дром».

«Дром» опросил пользователей портала, готовы ли они купить б/у машину из Китая. 44% готовы на это. Но только 22% участников опроса выразили уверенный интерес к подержанным китайским автомобилям. Еще 22% респондентов готовы купить, но с условием большой скидки.

При этом почти половина (46%) опрошенных считают такую покупку риском и потому ее не планируют. А 8% затруднились с ответом.

«Сейчас любая дополнительная поставка автомобилей положительно скажется на нашем рынке. Подержанные китайские автомобили определенно смогут найти своего покупателя. Спрос на машины по доступной стоимости на рынке был всегда», — отметил аналитик «Дрома» Игорь Олейников.

Китайская компания FAW намерена поставить в Россию тысячи подержанных машин, это будут как дешевые Volkswagen, так и премиальные Hongqi.

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