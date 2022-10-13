Китай собрался завести в Россию тысячи подержанных авто

Китайская компания FAW намерена поставить в Россию тысячи подержанных машин, это будут как дешевые Volkswagen, так и премиальные Hongqi.

Первая партия будет насчитывать около 5 тысяч машин, пишет издание «Китайские автомобили» со ссылкой на китайские СМИ.

В Россию отправятся б/у седаны Volkswagen Jetta. Именно FAW ведет производство в Китае моделей этой немецкой марки. При этом выпуск Jetta был остановлен в 2019 году.

На вторичном рынке Поднебесной Volkswagen Jetta сейчас в среднем оценивается от 39,8 тысячи до 66,8 тысячи юаней (350–590 тысяч рублей).

Также FAW планирует поставить в Россию подержанные автомобили премиальной марки Hongqi. Возможно, это будут кроссоверы HS5 или седаны H5.

FAW уже занимается поставками подержанных машин в другие страны. Главными покупателями подразделения выступают Иордания и Казахстан.