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Китай собрался завести в Россию тысячи подержанных авто

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Windmemories / CC BY-SA 4.0

Китайская компания FAW намерена поставить в Россию тысячи подержанных машин, это будут как дешевые Volkswagen, так и премиальные Hongqi.

Первая партия будет насчитывать около 5 тысяч машин, пишет издание «Китайские автомобили» со ссылкой на китайские СМИ.

В Россию отправятся б/у седаны Volkswagen Jetta. Именно FAW ведет производство в Китае моделей этой немецкой марки. При этом выпуск Jetta был остановлен в 2019 году.

На вторичном рынке Поднебесной Volkswagen Jetta сейчас в среднем оценивается от 39,8 тысячи до 66,8 тысячи юаней (350–590 тысяч рублей).

Также FAW планирует поставить в Россию подержанные автомобили премиальной марки Hongqi. Возможно, это будут кроссоверы HS5 или седаны H5.

FAW уже занимается поставками подержанных машин в другие страны. Главными покупателями подразделения выступают Иордания и Казахстан.

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Топ комментариев

Danilon

Ой, кто это всплыл ! Да как качественно лизнул. А Николая II он не зря вспомнил - того в феврале 1917...

pepelmetal

И не подскажешь сколько уже наукраине было мобилизаций?

Sovik

Там бы совсем другой результат был.

Uynachalnica

Ну если бы Путин захотел, он в любое время мог уйти. Тут только нежелание кресло оставить!