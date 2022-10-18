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Обновление iOS привело к «радужному экрану смерти»

Источник:
Sibnet.ru
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Обновление iOS 16.0.3 привело к программной ошибке и окрашиванию экрана в разные цвета. Пользователи назвали неполадку «радужным экраном смерти».

Пользователи Reddit обнаружили, что обновление iPhone до последней версии iOS может приводить к ошибке. Экран смартфона сначала мерцает, а через некоторое время начинает покрываться разноцветными точками и полосами.

Ошибка обнаружилась на iPhone 11, 12 и 13 поколений. Отмечается, что она несет программный характер, дисплей сохраняет работоспособность и реагирует на касания. Откат до версии iOs 15.7 решает проблему, а некоторые комментаторы отметили стабильную работу в прошивке 16.1 Beta 5.

Фото: © Anak Ng Tokwa/Reddit

Пользователи отнеслись с юмором и назвали неполадку «радужным экраном смерти». Некоторые комментаторы отметили, что фирменные шрифты и экран блокировки так выглядят даже лучше.

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saxat

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mosquito__2010

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