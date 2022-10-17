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Telegram будет продавать NFT‑никнеймы

Источник:
Sibnet.ru
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Переписка Telegram на смартфоне
Фото: © Lana Codes / Unsplash License

Telegram планирует дать возможность пользователям приобретать ники в виде NFT. 

Телеграм-канал «Код Дурова» обнаружил на NFT-маркетплейсе Getgems тестовый пул из 24 ников для Telegram. По данным сервиса tonscan.org, операции по купле и продаже юзернеймов проводятся через кошелек Telegram Team.

Находка говорит о том, что с 11 октября разработчики Telegram плотно заняты тестированием купли-продажи ников и в скором времени можно будет не только приобрести юзернейм для Telegram, но и закрепить за ним право собственности с помощью NFT.

Павел Дуров анонсировал маркетплейс юзернеймов для Telegram 22 августа. По заявлению создателя Telegram мессенджер не ограничится продажей ников и в будущем сделает доступной покупку каналов, стиков, эмодзи и других элементов экосистемы.

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Топ комментариев

saxat

Население призывает Зеленского сократить потребление кокаина и других веселящих веществ

mosquito__2010

Ты эти тупорылые вопросы американцам задавай, что будет с миром если все пойдёт как то не так. Они кашу...

d6w58vnowu

а кличко раздаёт энергетик, чтоб преодолеть энергетический кризис?

Vitall2005

Скоро Украина увидит чудеса Российской армии, а Китай что-то знает.