Telegram планирует дать возможность пользователям приобретать ники в виде NFT.

Телеграм-канал «Код Дурова» обнаружил на NFT-маркетплейсе Getgems тестовый пул из 24 ников для Telegram. По данным сервиса tonscan.org, операции по купле и продаже юзернеймов проводятся через кошелек Telegram Team.

Находка говорит о том, что с 11 октября разработчики Telegram плотно заняты тестированием купли-продажи ников и в скором времени можно будет не только приобрести юзернейм для Telegram, но и закрепить за ним право собственности с помощью NFT.

Павел Дуров анонсировал маркетплейс юзернеймов для Telegram 22 августа. По заявлению создателя Telegram мессенджер не ограничится продажей ников и в будущем сделает доступной покупку каналов, стиков, эмодзи и других элементов экосистемы.