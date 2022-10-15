Windows 7 получит еще два года поддержки

Независимая команда, стоящая за созданием платформы 0Patch, продлит на два года поддержку Windows 7 и Windows Server 2008 R2, выпуская для них критические обновления безопасности.

Microsoft прекратила бесплатную поддержку «семерки» 14 января 2020 года. Для корпоративных пользователей Microsoft предлагает платную продленную поддержку Windows 7.

Они могут получать обновления безопасности в рамках программы Windows 7 ESU до января 2023 года. При этом сервис платный — в 2022 году необходимо платить до 100 долларов за каждый компьютер.

С января 2023 года Microsoft окончательно и бесповоротно перестанет выпускать обновления для Windows 7 и Windows Server 2008 R2, даже платные и даже критические.

Команда 0Patch до января 2025 года намерена продолжать предоставлять исправления безопасности для Windows 7 и Windows Server 2008 R2 для критических уязвимостей, которые могут быть использованы злоумышленниками.

Чтобы получать такие обновления от 0Patch, в январе потребуется установить 0patch Agent на компьютеры с Windows 7 и Server 2008 R2, а затем зарегистрировать их в учетной записи 0patch.