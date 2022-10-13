Умные дома защитят блокчейном

Samsung представил Knox Matrix — систему безопасности для умных домов на основе блокчейна. Доверенные устройства будут проверять друг друга на взлом и индивидуально подходить к защите персональных данных.

«Samsung Knox Matrix будет функционировать как собственная частная блокчейн-система пользователя, в которой ваши подключенные устройства повышают безопасность за счет многоуровневого взаимного мониторинга», — сообщается на сайте Samsung Newsroom.

Отмечается, что для упрощения процесса авторизации устройства будут передавать учетные данные пользователя друг другу. То есть достаточно залогиниться, например, в приложении дл смартфона и при подключении к доверенной сети вводить логин и пароль для управления умным домом не потребуется.

Samsung Knox Matrix будет работать с устройствами на базе Android, Tizen и другими операционными системами поддерживаемыми компанией. Это будет дополнительная ступень безопасности, применяемая совместно с общими концепциями.

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