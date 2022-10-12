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Торговые сети открыли дочерние IT‑компании

Источник:
Sibnet.ru
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Программист пишет код
Фото: © Danial Igdery / Unsplash License

Российские торговые сети открывают дочерние IT-компании. Это позволяет организациям получать соответствующие льготы, а их сотрудникам отсрочку от частичной мобилизации.

«О’кей», «Азбука вкуса», «Всеинструменты.ру», сеть обувных магазинов Kari и «Л’Этуаль» зарегистрировали IT-структуры, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные из «СПАРК-Интерфакс». Российские филиалы «Леруа Мерлен» и Lamoda приступили к созданию дочерних IT-компаний в начале октября.

Вновь созданным организациям предстоит пройти аккредитацию Минцифры и доказать, что они соответствуют многочисленным критериям. После этого компании смогут претендовать на господдержку и послабления в налоговой сфере, а их сотрудники получат льготы и бронь от частичной мобилизации.

После получения статуса IT-компании организации нужно будет продолжать соответствовать всем критериям, в противном случае ее лишат аккредитации. Так уже было в августе, когда Минцифры исключило из реестра более 400 фирм, чья деятельность в IT не была основной. Среди «изгнанных» были банки, страховые и иные компании.

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MuCbE

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pepelmetal

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pepelmetal

Зато какой вам наукраине фейверк красивый устроили чего не радуешься, не понравилось?