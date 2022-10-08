«Что дальше, русские?»: как взорвали Крымский мост

В субботу на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, предположительно, управляемый водителем-смертником. Автомобильное и железнодорожное сообщение прервано на неопределенный срок, а следователи выясняют, как удалось вывести из строя один из самых охраняемых объектов России.

Крымский мост официально имеет статус стратегического объекта — это означает высшую степень защиты, как у атомных станций. Так, охраняющие сооружение подразделения имеют на вооружении ракетные системы С-400 «Триумф», зенитный комплекс «Панцирь-С1», комплексы «Бал» и «Бастион».

Что произошло

В субботу, 8 октября в 6.07 по московскому времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова взорвался грузовой автомобиль. В результате частично обрушились два автомобильных пролета в ветке, ведущей из Краснодара в Керчь.

Согласно данным СК, погибло три человека. Взрыв повлек возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, в этот момент следовавшего в направлении Крыма по железнодорожному мосту. Возгорание удалось потушить только через четыре часа.

Крымский мост протяженностью 19 километров соединяет Керченский полуостров с Таманским. Это самый длинный мост в Европе. Строительство началось в феврале 2016 года и полностью завершилось в декабре 2019 года. Стоимость сооружения превысила 220 млрд рублей.

Движение автомобилей и поездов по Крымскому мосту полностью остановлено. По оценке Всероссийского союза страховщиков, ущерб от взрыва оценивается в 200-500 миллионов рублей. Восстановительные работы могут занять несколько месяцев.

При этом одна автомобильная ветка из Керчи на Тамань получила незначительные повреждения. По предварительным данным, судоходные арки и опоры моста невредимы, судоходство в Керченском проливе продолжается в обычном режиме.

Как взрывчатка попала на мост

Мощность взрыва на мосту могла составлять от нескольких сотен килограммов до 2-3 тонн в тротиловом эквиваленте. Согласно данным СК, взорвавшаяся фура принадлежала жителю Кубани, его личность установлена.

Пока неизвестно, знал ли водитель о характере груза. Эксперты отмечают, что подрыв на мосту могли произвести дистанционно или по таймеру. Однако взрыв в момент проезда топливного состава может указывать на то, что детонация была произведена водителем-смертником.

При этом непонятно, как грузовик смог преодолеть стационарный досмотровый радиотехнический комплекс СТ-6035, с помощью которого специалисты просвечивают все фуры перед заездом на мост.

Данный комплекс оснащен приборами, которые определяют наркотики, взрывчатку и химические вещества даже через 60 суток после последнего контакта с ними.

Версия о том, что грузовик не проверяли, не подтверждается. В соцсетях уже появилось видео с кадрами досмотра фуры.

Последствия взрыва

Из-за остановки движения отправка поездов в Крым и обратно прекращена на неопределенный срок. Пассажирам возвращают деньги за билеты. Для автомобилистов возобновляется работа паромной переправы — первый паром уже начал переход, к выходу готовятся еще три.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что запасов бензина и продуктов в городе хватит на 40 суток. После взрыва он запретил продавать бензин в канистры, чтобы не провоцировать искусственный ажиотаж, однако через некоторое время снял запрет.

Минпром Крыма сообщил об ограничении продажи бакалейных товаров в количестве до трех килограммов в одни руки. Позднее советник главы Крыма опроверг эту информацию и пообещал дополнительные разъяснения.

На полуострове также находится порядка 50 тысяч туристов. Глава Крыма Сергей Аксенов попросил отельеров и руководителей санаториев бесплатно продлить проживание для туристов, у которых в ближайшие сутки заканчивается время пребывания.

Официальные реакции

Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту. Комиссию возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. На место происшествия уже вылетели главы Минтранса и МЧС Виталий Савельев и Александр Куренков.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что ответ на взрыв на Крымском мосту должен быть жестким, «но не обязательно в лоб». В своем телеграм-канале политик отметил, что Россия имеет большой опыт борьбы с террористами.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что повреждение Крымского моста — это «начало». «Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное — возвращено Украине, все российское оккупационное — изгнано», — написал Подоляк в своем Twitter.

Минобороны Украины опубликовало в Twitter сообщение. «Ракетный крейсер Москва и Керченский мост — два печально известных символа российской власти в украинском Крыму — исчезли. Что дальше, русские?» — говорится в сообщении.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу приветствовал подрыв Крымского моста, поздравив с этой операцией украинские подразделения специального назначения. Он предположил, что подрыв моста был приурочен ко дню рождения российского президента Владимира Путина.