НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Оxxxymiron и Дмитрий Глуховский пополнили список иноагентов

Источник:
Sibnet.ru
285 0
Фото: Alina Platonova / CC-BY-SA-3.0

Рэпер Оxxxymiron (Мирон Федоров) и писатель Дмитрий Глуховский признаны иноагентами, также список пополнился другими лицами.

Оxxxymiron и активистка Ирина Сторожева признаны физлицами-иноагентами, а Глуховский вместе с социологом Искандером Ясавеевым и журналисткой Евгенией Балтатаровой включили в реестр СМИ-иноагентов, сообщает «Коммерсантъ».

Дмитрий Глуховский известен благодаря серии книг «Метро» и роману «Текст». После 24 февраля писатель уехал из России. Оxxxymiron также уехал из России после начала спецоперации на Украине.

Ранее в список иноагентов был внесен ведущий Максим Галкин, он тоже уехал из страны и живет в Израиле.

Еще по теме
Песни Бориса Моисеева пропали с музыкальных площадок
Песни Пугачевой убрали с радиостанций
Shaman прокомментировал скандал с песней «Встанем»
Семенович признали угрозой нацбезопасности на Украине
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Стало известно о смерти шести мобилизованных в учебных центрах
Мобилизованных в Новосибирске учат на танках 1960‑х годов
Алла Пугачева снова громко высказалась в соцсети
Глава евродипломатии увидел у Путина потерю связи с реальностью
Обсуждение (0)
О самом главном
С оттенком мещанства: почему «едят», а не «кушают»
Как правильно ставить свечку за здравие
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовь и месть: как понять кошку
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Все статьи
Самое обсуждаемое
47
Алла Пугачева снова громко высказалась в соцсети
40
Глава евродипломатии увидел у Путина потерю связи с реальностью
32
ОПЕК+ назло Западу сократит добычу нефти
29
Медведев пообещал, что Россия освободит свои территории
28
Украина стянула большие силы на Запорожском направлении