Оxxxymiron и Дмитрий Глуховский пополнили список иноагентов

Рэпер Оxxxymiron (Мирон Федоров) и писатель Дмитрий Глуховский признаны иноагентами, также список пополнился другими лицами.

Оxxxymiron и активистка Ирина Сторожева признаны физлицами-иноагентами, а Глуховский вместе с социологом Искандером Ясавеевым и журналисткой Евгенией Балтатаровой включили в реестр СМИ-иноагентов, сообщает «Коммерсантъ».

Дмитрий Глуховский известен благодаря серии книг «Метро» и роману «Текст». После 24 февраля писатель уехал из России. Оxxxymiron также уехал из России после начала спецоперации на Украине.

Ранее в список иноагентов был внесен ведущий Максим Галкин, он тоже уехал из страны и живет в Израиле.