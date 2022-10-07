Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА

Владимира Путина часто называют царем, имея в виду не только его авторитарный стиль управления, но и длительность пребывания на посту главы государства. Путин уже вошел в тройку лидеров, дольше всех возглавляющих страну в XX и XXI веке.

«Я же работаю каждый день, я не царствую. Царь — это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: вот прикажу, и там кое-что сделают. А сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало. Я работаю каждый день», — говорил Путин в интервью ТАСС в 2020 году, отвечая на вопрос, как он относится к тому, что его называют царем.

Полномочия Путина на посту президента истекают 7 мая 2024 года. Но он снова может пойти на выборы после изменения в 2020 году Конституции. Поправки в высший нормативных правовой акт убрали из пункта по ограничению сроков слово «подряд», не позволяя в принципе одному человеку занимать президентский пост больше двух сроков.

Также поправки содержали «обнуление» — разрешение гражданам, уже занимавшим на момент принятия поправок пост президента (Путину и Дмитрию Медведеву), занимать этот пост еще два срока.

«Вы ведь не думали, что это все так надолго затянется?» — задавал Путину вопрос журналист ТАСС Андрей Ванденко.

«Нет. Даже в голову не приходило. Я вообще не думал, что я здесь окажусь. Мне в голову не приходило и прийти не могло никак», — отвечал президент.

Он добавил, что не думал сойти с дистанции на каком-то этапе, так как «здесь и чувство ответственности же есть еще за то, что происходит, как происходит, что будет происходить».

Долгое государство Путина

Государственный деятель, экс-помощник Путина Владислав Сурков в 2019 году предложил использовать термин «долгое государство Путина» для обозначения сложившейся в России модели политического устройства.

По мнению Суркова, русской истории известны четыре «модели государства»:

государство Ивана Третьего (Великое княжество / Царство Московское и всей Руси, XV–XVII века),

государство Петра Великого (Российская империя, XVIII–XIX века),

государство Владимира Ленина (Советский Союз, ХХ век),

и вот сейчас только начинается «государство Путина».

«В новой системе все институты подчинены основной задаче — доверительному общению и взаимодействию верховного правителя с гражданами. Различные ветви власти сходятся к личности лидера, считаясь ценностью не сами по себе, а лишь в той степени, в какой обеспечивают с ним связь», — писал Сурков.

Путин 7 октября 2022 года отмечает 70-летие.