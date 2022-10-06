Байден выругался при включенном микрофоне

Президент США Джо Байден в среду в разговоре с мэром города Форт-Майерс-Бич в штате Флорида Рэем Мерфи выругался при включенном микрофоне и попал на видео.
Видимо, глава Белого дома не обратил внимания на камеры. В ходе дружеской беседы c Рэем Мерфи, мэром пострадавшего от урагана «Иен» города, Байден сказал: «nobody f…s with a Biden». В переводе на русский это значит: «никто не "одолеет" Байдена». «Вы правы, черт возьми», — ответил ему мэр.
Мерфи позднее сказал, что слова Байдена его не смутили. «Это не было ни на кого направлено. Это были просто разговор двух людей», — сказал мэр.
Это не первый курьез, который случается с Байденом при включенном микрофоне. В январе он на брифинге назвал корреспондента телеканала Fox News Питера Дуси «тупым сукиным сыном». Президент потом лично звонил журналисту, чтобы извиниться.
d6w58vnowuну хорошо, давайте устроим повторное голосование под наблюдением ООН, как уже предлагали?и чью потерю...
korvinsSУ тебя все фрики кто про твоих хозяев высказывается в не положительном свете что уж тут поделать)
Root_inА по стране летать? А в отпуск в Таиланд? Что за пессимистический настрой)
КрышеньКогда то гайдар орал зачем нам станки, надо будет купим за рубежом, зачем нам самолеты надо будет купим...