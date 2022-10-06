НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Байден выругался при включенном микрофоне

Источник:
Sibnet.ru
806 5
Фото: The White House

Президент США Джо Байден в среду в разговоре с мэром города Форт-Майерс-Бич в штате Флорида Рэем Мерфи выругался при включенном микрофоне и попал на видео.

Видимо, глава Белого дома не обратил внимания на камеры. В ходе дружеской беседы c Рэем Мерфи, мэром пострадавшего от урагана «Иен» города, Байден сказал: «nobody f…s with a Biden». В переводе на русский это значит: «никто не "одолеет" Байдена». «Вы правы, черт возьми», — ответил ему мэр.

Мерфи позднее сказал, что слова Байдена его не смутили. «Это не было ни на кого направлено. Это были просто разговор двух людей», — сказал мэр.

Это не первый курьез, который случается с Байденом при включенном микрофоне. В январе он на брифинге назвал корреспондента телеканала Fox News Питера Дуси «тупым сукиным сыном». Президент потом лично звонил журналисту, чтобы извиниться.

Еще по теме
Стражник упал в обморок у гроба Елизаветы II
Семья нашла жуткую комнату в подвале купленного дома
Переверни календарь: главные мемы про 3 сентября
Котенок прибежал на встречу Мишустина и Пашиняна. ВИДЕО
смотреть все
Жизнь #Курьезы #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Губернаторы съехались в новосибирское военное училище после скандала
Стало известно о смерти шести мобилизованных в учебных центрах
Мобилизованных в Новосибирске учат на танках 1960‑х годов
Минобороны объяснило оставление российскими войсками Лимана
Обсуждение (5)
Мультимедиа
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

d6w58vnowu

ну хорошо, давайте устроим повторное голосование под наблюдением ООН, как уже предлагали?и чью потерю...

korvinsS

У тебя все фрики кто про твоих хозяев высказывается в не положительном свете что уж тут поделать)

Root_in

А по стране летать? А в отпуск в Таиланд? Что за пессимистический настрой)

Крышень

Когда то гайдар орал зачем нам станки, надо будет купим за рубежом, зачем нам самолеты надо будет купим...