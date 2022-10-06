Байден выругался при включенном микрофоне

Президент США Джо Байден в среду в разговоре с мэром города Форт-Майерс-Бич в штате Флорида Рэем Мерфи выругался при включенном микрофоне и попал на видео.

Видимо, глава Белого дома не обратил внимания на камеры. В ходе дружеской беседы c Рэем Мерфи, мэром пострадавшего от урагана «Иен» города, Байден сказал: «nobody f…s with a Biden». В переводе на русский это значит: «никто не "одолеет" Байдена». «Вы правы, черт возьми», — ответил ему мэр.

Мерфи позднее сказал, что слова Байдена его не смутили. «Это не было ни на кого направлено. Это были просто разговор двух людей», — сказал мэр.

Это не первый курьез, который случается с Байденом при включенном микрофоне. В январе он на брифинге назвал корреспондента телеканала Fox News Питера Дуси «тупым сукиным сыном». Президент потом лично звонил журналисту, чтобы извиниться.