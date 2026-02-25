Турецкий футболист случайно сбил чайку мячом

Вратарь турецкой футбольной команды Istanbul Yurdum Spor Мухаммет Уянык во время матча сбил мечом чайку. Птицу спас массаж сердца.

Инцидент произошел на 22-й минуте матча финала первой любительской лиги. Сбитая вратарем птица рухнула на поле.

«Я не сразу понял, что упало. Подошел поближе и увидел, что это чайка. Я ужасно себя почувствовал и был в шоке: это ведь живое существо», — приводит агентство Anadolu слова футболиста.

К чайке тут же подбежал капитан команды Гани Чатан. Он сразу же стал делать птице массаж сердца. Через некоторое время птица ожила. Футболисты отвезли ее к ветеринарам.

От удара мячом чайка получила повреждения крыльев. Лечение проходит успешно.