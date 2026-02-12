НАВЕРХ
Какой язык выберут для общения с инопланетянами

Инопланетянин
Фото: © создано с помощью Stable Diffusion

Человечество с момента зарождения идеи о внеземной жизни ломает голову — на каком языке поговорить с инопланетянами, если они все-таки выйдут на контакт. Большинство ученых считают, что единственный реальный ключ к диалогу — математика.

Человеческий язык — продукт культуры, биологии и истории, поэтому даже базовые понятия могут быть выражены у инопланетян совершенно иначе. Такие технологии общения, как звуковая речь или письменность, могут быть полностью чужды цивилизации, развившейся в иной среде.

В отличие от лингвистики, математически законы универсальные и едины для всей Вселенной. Например, число «пи» будет соотношением длины окружности к ее диаметру на любой планете. Атом водорода излучает и поглощает фотоны на одной и той же частоте.

Еще Галилео Галилей считал математику основным языком устройства Вселенной. Любая цивилизация, освоившая радиосвязь, должна понимать принципы дискретной математики и простых чисел.

Современные попытки наладить связь с инопланетянами уже используют этот принцип. Например, послание на борту космических аппаратов «Пионер-10» и «Пионер-11», отправленных к Альдебарану, включает эталон длины и времени, переданный через излучение атома водорода.

Человечество может ожидать, что инопланетные виды, способные к межзвездной связи, также используют систему натуральных чисел и базовые арифметические операции. Поэтому лучший вариант наладить диалог с гипотетическими пришельцами — использовать цифры.

