Пилота уволили из авиакомпании после секса с 16 стюардессами

Пилот авиакомпании British Airways лишился работы после обвинения в тайной съемке секса с бортпроводницами и распространении порно, пишет The Sun со ссылкой на источники.

Пилота арестовали по подозрению в вуайеризме и отпустили под залог. Авиакомпания сначала отстранила сотрудника от работы, но затем уволила. «Этот человек больше не работает в компании», — заявили в пресс-службе British Airways

Как выяснила издание, 31-летний мужчина ухаживал за стюардессами из разных авиакомпаний, встречался с ними в отелях между рейсами по всему миру и склонял их к интимным отношениям. Во время секса он включал камеру на ноутбуке, рассказали источники.

По их словам, за два года пилот записал на камеру сцены секса с 16 стюардессами в возрасте от 24 до 36 лет. Видеоролики он выкладывал на порносайты без их согласия.



Разоблачен он был случайно. Одна из жертв обнаружила на его ноутбуке порноролики с разными женщинами. 3 марта 2026 года в лондонскую полицию поступило соответствующее заявление.