Пять удивительных научных фактов о сексе

Секс — источник множества поразительных научных открытий. Ученые нашли неожиданную связь теплых носков и оргазма, измерили средний размер члена по всей планете, выяснили влияние спермы на настроение.

Теплые носки усиливают оргазм

Когда женщина занимается сексом в теплых носках, она достигает оргазма примерно на треть чаще, чем без них, показал эксперимент ученых Гронингенского университета в Нидерландах.

Наблюдение за добровольцами показало, что без носков оргазма смогли достичь только 50% женщин, тогда как в носках показатель вырос до 80%.

Эффект связан с терморегуляцией — холодные ноги посылают в мозг сигналы тревоги, что мешает расслабиться. Согревание конечностей расширяет кровеносные сосуды, это способствует общему расслаблению организма. Кроме этого, ощущение тепла и физического уюта «выключает» у женщин амигдалу — область мозга, отвечающую за страх, что способствует оргазму.

Умные меньше интересуются сексом

Гены «девственности» и высокий IQ связаны между собой, показало масштабное исследование ученых Каролинского института в Швеции, охватившее более 400 тысяч человек.

Осознано отказывающиеся от интимных отношений имеют общие генетические вариации. При этом найденные гены также ассоциируются с высоким интеллектом.

Таким образом, генетическая предрасположенность к более высокому IQ и более высокому уровню образования коррелирует с большей вероятностью остаться без сексуального опыта во взрослом возрасте.

Другие исследования показали, что люди интеллектуального труда занимаются сексом гораздо реже среднестатистических пар.

Размер пениса зависит от географии

Согласно наиболее свежему научному исследованию Стэнфордского университета за 2023 год, который объединил данные с участием 55 тысяч мужчины из разных стран, средняя длина эрегированного пениса по миру составляет «всего» 13,93 сантиметра, это размер обычной шариковой ручки.

Географические различия в средней длине пениса — вовсе не миф. Ученые установили, что самые большие пенисы у мужчин в Африке (например, в Судане и Конго этот показатель почти 18 сантиметров), а самые маленькие (10 сантиметров) — в странах Юго-Восточной Азии. В России средний размер составляет 14 сантиметров.

Оральный секс смертельно опасен

Оральный секс повышает риск возникновения рака гортани, языка, миндалин и мягкого неба — он опаснее курения и алкоголя, показало исследование Американского онкологического общества.

Наличие регулярных партнеров по оральному сексу увеличивает вероятность развития такого заболевания примерно в десять раз по сравнению с теми, кто не практикует оральный секс.

Причиной онкологии является не сам половой акт, а передача вируса папилломы человека (HPV-16). В США около 60–70% случаев рака в ротовой полости вызваны этим вирусом. Мужчины подвержены риску в четыре раза чаще, чем женщины, это связано с более низкой вероятностью естественного выведения HPV-16 из их организма.

Сперма как антидепрессант

Практикующие незащищенные половые акты женщины существенно реже сталкиваются с депрессией по сравнению с теми, кто всегда использует презервативы, выяснили исследователи из Университета штата Нью-Йорк в Олбани. Секрет — в химическом составе мужской семенной жидкости.

Сперма содержит целый коктейль «гормонов счастья» — от серотонина до окситоцина. Всасываясь через слизистую оболочку влагалища, эти вещества системно повышают настроение. Стоит учитывать, что если женщина опасается нежелательной беременности, эффект не наблюдается.