Какие женские ягодицы наиболее привлекательны для мужчин

Математический анализ обнаружил, что контур самых привлекательных женских ягодиц в профиль описывается золотой спиралью, говорится в исследовании группы пластических хирургов.



Пластические хирурги обратились к математике, эволюционной биологии и МРТ, чтобы понять, какие именно пропорции женских ягодиц мужской мозг считает идеальными пропорциями и почему.

Классический «золотой стандарт» привлекательности — соотношение талии к бедрам 0,70. Согласно эволюционной теории, именно этот показатель сигнализирует о молодости и высоких запасах жирных кислот омега-3, необходимых при беременности. Причем такие предпочтения отмечены и у слепых от рождения мужчин: значит, дело не во влиянии моды.

Участники эксперимента, изучив цифровые изображения, предпочли более выраженные пропорции — 0,65 и даже 0,60. Это расхождение с «золотым стандартом» объяснили тем, что на компьютерных иллюстрациях параметры можно менять по отдельности, создавая нереалистичные комбинации, приводит журнал European Journal of Plastic Surgery отчет ученых.

#Любовь Самые притягательные места женщин

Итальянское исследование с участием 1064 добровольцев выявило предпочтительные параметры для южноевропейского региона: соотношение бедер к талии 1,5, длина ягодичной складки — три пятых ширины бедра; «ямочки Венеры» на пояснице 60% участников сочли привлекательными.

МРТ-сканирование показало: желаемый силуэт определяется прежде всего объемом ягодичной мышцы, а не количеством жировой ткани.



Математический анализ обнаружил, что контур привлекательных ягодиц в профиль описывается золотой спиралью — кривой, основанной на числе 1,618, которое часто встречается в природе и традиционно ассоциируется с визуальной гармонией.