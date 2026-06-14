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Врач рекомендовал лучшее время для секса

Источник:
USA Today
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Интимные отношения
Фото: © Magnific.com

Гормональные и биологические процессы, происходящие в организме в течение суток, могут существенно влиять на уровень сексуального желания и активности, предупредил врач-сомнолог из Университета Миссисипи Майкл Бреус.

Вечером организм готовится ко сну. Увеличивается выработка мелатонина — гормона, регулирующего цикл сна и бодрствования. Снижается активность систем, отвечающих за концентрацию внимания, физическую активность и возбуждение. В итоге люди в это время суток ощущают усталость, сонливость, что снижает интерес к сексу, приводит издание USA Today слова эксперта.

Утром — картина совершенно иная. Высокий уровень кортизола обеспечивает прилив энергии. У мужчин в утренние часы наблюдаются высокий уровень тестостерона — гормона, играющего важную роль в сексуальном влечении и эректильной функции. У женщин также происходят суточные колебания половых гормонов, способные влиять на либидо, отметил врач.

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По его словам, сочетание высокой гормональной активности, большей энергичности и лучшего общего самочувствия делает утренние часы потенциально более благоприятными для секса.

Но универсального времени для интимной близости не существует. Оптимальным для секса остается тот период суток, когда оба партнера чувствуют себя наиболее бодрыми, расслабленными и эмоционально вовлеченными, заключил эксперт.

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Удавиков

дал добро на рост цен на коммуналку, продукты и тд

kaisik

Нужен закон что бы все медали, ордена. Если не боевых действиях всегда носил на себе. На груди мест нет...

Uynachalnica

Да ладно?! Лица там не меняются, в чем же важность?

Qprovessional

Очень важно, сохранить все свои насиженные места