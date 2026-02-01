Офис Зеленского уличили в увлечении черной магией

Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак практиковал черную магию, находясь на высочайшем государственном посту, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Об увлечении Ермака магией Мендель впервые узнала в 2020 году от одного из украинских министров, написала она в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По ее словам, этот министр был очень напуган и не стал вдаваться в подробности. «В 2023 году Ермак привозил "магов" из Израиля, Грузии и Латинской Америки для ритуалов», — рассказала бывший пресс-секретарь Зеленского.

«В 2024 человек из эзотерической сферы рассказал мне, что маги Ермака жгут какие-то травы, собирают воду с трупов и делают какие-то куклы, которые он складывает в определенный сундук. Мол, в том особом сундуке — уже сами мертвецы», — добавила Мендель.

Тимошенко назвала режим Зеленского фашистским

Ермак — ближайший соратник Зеленского. Его прозвали «серым кардиналом» за исключительное влияния на государственную политику Украины.

В конце ноября 2025 году Ермак был вынужден уйти в отставку из-за коррупционного скандала. Несмотря на это, по информации западных СМИ, он сохраняет влияние на Зеленского.