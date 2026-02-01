НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Офис Зеленского уличили в увлечении черной магией

Источник:
Sibnet.ru
590 3
Президент Украины Владимир Зеленский и бывший глава его офиса Андрей Ермак
Президент Украины Владимир Зеленский и бывший глава его офиса Андрей Ермак
Фото: © пресс-служба офиса президента Украины

Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак практиковал черную магию, находясь на высочайшем государственном посту, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Об увлечении Ермака магией Мендель впервые узнала в 2020 году от одного из украинских министров, написала она в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По ее словам, этот министр был очень напуган и не стал вдаваться в подробности. «В 2023 году Ермак привозил "магов" из Израиля, Грузии и Латинской Америки для ритуалов», — рассказала бывший пресс-секретарь Зеленского.

«В 2024 человек из эзотерической сферы рассказал мне, что маги Ермака жгут какие-то травы, собирают воду с трупов и делают какие-то куклы, которые он складывает в определенный сундук. Мол, в том особом сундуке — уже сами мертвецы», — добавила Мендель.

Тимошенко назвала режим Зеленского фашистским

Ермак — ближайший соратник Зеленского. Его прозвали «серым кардиналом» за исключительное влияния на государственную политику Украины.

В конце ноября 2025 году Ермак был вынужден уйти в отставку из-за коррупционного скандала. Несмотря на это, по информации западных СМИ, он сохраняет влияние на Зеленского.

Еще по теме
Россия объявила в розыск бывшего премьера Украины Яценюка
Спецпредставитель российского президента улетел в США
Евросоюз разработал тайный план противодействия Трампу
Опубликован проект новой Конституции Казахстана
смотреть все
Политика #Мир #Курьезы
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Путин ввел мораторий на удары по Украине после просьбы Трампа
Власти объяснили изъятие квартиры у легкоатлетки Клишиной
МТС поднимет тарифы для значительной части абонентов
Нейросеть спонтанно основала собственную религию
Обсуждение (3)
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

senik

А зачем ей квартира в Твери. Она теперь американка и дети ее американцы. Вот и пусть там остается.

se 34

Сейчас она вместе с мужем и двумя детьми живет в Майами. Вот пусть там и остаеться

olegsbeglov

Какая-то гусарская у нас операция. Они наших не жалеют, а их нельзя обстреливать. Никто так не воюет....

rumatam

ну и пусть себе живет в Майами .......