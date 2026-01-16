Тимошенко назвала режим Зеленского фашистским

Лидер украинской партии «Батькивщины» Юлия Тимошенко во время суда по делу о коррупции назвала режим президента Украины Владимира Зеленского фашистским.

«Я будут на Украине до тех пор, пока страна не будет освобождена от этого, по сути, фашистского режима», — приводит РИА Новости заявление Тимошенко

Ранее антикоррупционные органы провели обыски в офисе партии Тимошенко, и нашли крупную сумму наличных. Политик назвала их личными сбережениями. Затем она получила подозрение в коррупции. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Предъявляемые подозрения Тимошенко назвала результатом политического преследования властей, а дело — пиар-акцией НАБУ. По ее словам, ей неоднократно предлагали уехать и уйти из политики, но она же решила остаться и показать всем «что делает со страной эта свора».

Позднее была опубликована аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом, где она обсуждает оплату голосования в парламенте.