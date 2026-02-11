НАВЕРХ
Эпштейн приматывал Хокинга скотчем, чтобы прокатить на подлодке

РИА Новости
Физик-теоретик Стивен Хокинг
Фото: Intel Free Press / CC BY-SA 2.0

Осужденный за растление несовершеннолетних Джеффри Эпштейн в переписке утверждал, что приматывал скотчем голову знаменитого физика Стивена Хокинга к стулу, чтобы прокатить его на частной подлодке

В одном из сообщений 2017 года, опубликованном Минюстом США, Эпштейн писал, что Хокинг во время визита на остров мечтал погрузиться под воду.

«Когда Хокинг приехал на мой остров и сказал, что его мечта — заняться дайвингом, я примотал его голову скотчем к креслу с высокой спинкой и загрузил в частную подлодку, было очень весело», — приводит РИА Новости текст документа.

Ранее сообщалось, что Хокинг упоминается в файлах Минюста США по делу финансиста Эпштейна минимум 232 раза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГлавные предсказания Стивена Хокинга 

Эпштейн был задержан 6 июля 2019 года. Его обвинили торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он умер в тюрьме.

Стивен Хокинг — физик-теоретик. В 22-летнем возрасте ему поставили диагноз боковой амиотрофический склероз. Всю взрослую жизнь он был прикован к инвалидной коляске и общался с миром с помощью специального компьютера. Несмотря на это, он женился и стал всемирно известным ученым.

