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Артемий Лебедев впервые похвалил Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
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Постоянно критикующий Новосибирск дизайнер Артемий Лебедев похвалил аэропорт Толмачево за идею «парящей кровли» в новом терминале.

«Она (кровля) еще не появилась, а только строится, но уже понятно, что проект будет... Завидую Новосибирску, что у него будет, что у него будет такая красота», — заявил Лебедев на своем канале на Youtube.

Новый терминал Толмачево
Новый терминал Толмачево
Фото: © пресс-центр Толмачево

Лебедев добавил, что идею разработал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. После реконструкции в здании сделают хорошую навигацию.

Лебедев обычно критикует Новосибирск. В конце мая он назвал город недоразумением и недостойным звания столицы Сибири.

После реконструкции аэропорт Толмачево им. А. И. Покрышкина в Новосибирске станет самым большим региональным аэропортом площадью свыше 100 тысяч квадратных метров. В рамках первой очереди данного проекта построен новый пассажирский терминал внутренних авиалиний. 

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