Зарядный порт USB Type-C стал единым стандартом

Зарядный порт USB Type-C стал универсальным в Евросоюзе. Смартфоны должны быть оснащены им до конца 2024 года, сообщается на сайте Европарламента.

USB Type-C станет стандартным портом для зарядки смартфонов, планшетов, электронных книг, клавиатур, компьютерных мышей, устройств GPS, цифровых камер, наушников, гарнитур и наушников-вкладышей, портативных игровых приставок и колонок, продающихся в ЕС. А с 2026 года USB-C — для ноутбуков.

«Мы наконец-то можем оставить нынешнее изобилие зарядных устройств в прошлом. Этот ориентированный на будущее закон принесет пользу всем — от разочарованных потребителей до нашей уязвимой окружающей среды», — отметил член Европарламента Алекс Агиус Салиба.

Условие должны выполнить все производители, в том числе Apple. Хотя компания упорно не отказывается от разъема Lightning.