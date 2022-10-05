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Зарядный порт USB Type-C стал единым стандартом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Santeri Viinamäki / CC BY-SA 4.0

Зарядный порт USB Type-C стал универсальным в Евросоюзе. Смартфоны должны быть оснащены им до конца 2024 года, сообщается на сайте Европарламента.

USB Type-C станет стандартным портом для зарядки смартфонов, планшетов, электронных книг, клавиатур, компьютерных мышей, устройств GPS, цифровых камер, наушников, гарнитур и наушников-вкладышей, портативных игровых приставок и колонок, продающихся в ЕС. А с 2026 года USB-C — для ноутбуков.

«Мы наконец-то можем оставить нынешнее изобилие зарядных устройств в прошлом. Этот ориентированный на будущее закон принесет пользу всем — от разочарованных потребителей до нашей уязвимой окружающей среды», — отметил член Европарламента Алекс Агиус Салиба.

Условие должны выполнить все производители, в том числе Apple. Хотя компания упорно не отказывается от разъема Lightning.

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Топ комментариев

Иркут 69

Если нет предмета для разговора, то зачем нужно разговаривать? Всё решит победа на поле боя.

krasprol

Карманный совфед... Он одобрит всё что угодно.

AlexEvil

Да кому нежен ваш бакалавриат и магистратура ?? Чушь полнейшая....Угробили одну из самых сильных в мире...

Uynachalnica

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