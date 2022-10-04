Медведева и Загитова вернутся на старые роли в «Ледниковом периоде»

Российские фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова будут участвовать в новом сезоне «Ледникового периода»: первая снова станет участницей, а вторая будет по-прежнему ведущей, сообщил продюсер шоу Илья Авербух.

«Загитова будет ведущей. Кто будет ее соведущим — узнаете совсем скоро. <…> Что касается Жени Медведевой, то она продолжит выступать на льду», — сказал Авербух «Спорт-Экспрессу».

Медведева выступила в восьмом сезоне шоу с тиктокером Даней Милохиным, дуэт разделил третье место с двумя другими парами.

Загитова будет ведущей третий сезон подряд. Хейтеры упрекают олимпийскую чемпионку за слабый словарный запас и отсутствие артистизма. Первые съемки девятого сезона «Ледникового периода» пройдут 6–7 октября.

Загитова и Медведева считаются в мире фигурного катания непримиримыми соперницами после Олимпиады-2018 года. В 2021 году обе спортсменки были исключены из сборной России, но не объявляли о завершении карьеры.