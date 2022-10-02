Установлен новый рекорд по погружению в Байкал с задержкой дыхания

Многократный чемпион мира по фридайвингу Алексей Молчанов установил новый рекорд по погружению в озере Байкал с задержкой дыхания, он погрузился на 100 метров в глубину — это высота 33-этажного здания, сообщает пресс-служба Федерации фридайвинга.

Погружение заняло три минуты. Температура воды приближена к зимним условиям — на глубине она составляет порядка 4 градусов. В марте прошлого года он также установил действующий «глубинный рекорд» озера, погрузившись на 80 метров под Байкальским льдом.

«Сам нырок прошел отлично, в штатном режиме. Наверх получилось даже чуть быстрее, поэтому уложился в 3 минуты», — рассказывает 24-кратный чемпион мира по фридайвингу и обладатель серии рекордов Гиннесса Алексей Молчанов.

Погружение прошло в рамках соревнований BAIKAL CHALLENGE 2022, которые проходили в Листвянке. Покорять глубины главного озера страны приехали 18 спортсменов.

Байкал для проведения соревнований был выбран неслучайно — это не только самое глубокое и чистое озеро страны, но и развитая инфраструктура региона с удобной транспортной доступностью поселка Листвянка. Это одно из самых известных мест отдыха в Прибайкалье, с которого начинают свое знакомство с фридайвингом большинство туристов.