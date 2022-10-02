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SoundCloud заблокировали в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Freenerd / Attribution License

Роскомнадзор (РКН) по требованию Генпрокуратуры ограничил доступк аудиостриминговой платформе SoundCloud ограничен, сообщает пресс-служба РКН.

«По требованию Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор ограничил доступ к сервису SoundCloud в связи с размещением материалов, содержащих недостоверную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины, ее форме, способах ведения боевых действий», — сказано в сообщении.

По данным Роскомнадзора, в адрес владельца ресурса Роскомнадзором были дважды направлены требования о необходимости удаления запрещенной информации.

«В связи с неудалением противоправных материалов доступ к сервису ограничен на территории России. В случае удаления запрещенной информации ресурс будет разблокирован», - отметили в пресс-службе.

SoundCloud — онлайн-платформа для распространения оцифрованной звуковой информации, в том числе музыки и подкастов, обладающая функциями социальной сети.

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nifnif

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