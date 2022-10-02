Фигуристка Трусова ушла от тренера Тутберидзе

Серебряный призер зимних Олимпийских игры фигуристка Александра Трусова перешла от тренера Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской, сообщил РИА Новости источник.

Трусова перешла к группе Соколовской по причине напряженных тренировок, которые, по мнению спортсменки, сказываются на ее здоровье, рассказал источник. При этом еще в конце сентября спортсменка выступала на контрольных прокатах сборной России, представляя группу Тутберидзе.

Трусова тренировалась у Тутберидзе всю юниорскую и значительную часть взрослой карьеры. В активе фигуристки, помимо серебра Олимпиады, также два золота юниорских чемпионатов мира и бронза взрослых чемпионатов мира и Европы.

Трусова — первая в истории фигуристка, приземлившая пять четверных прыжков в одной программе.