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Фигуристка Трусова ушла от тренера Тутберидзе

Источник:
РИА Новости
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Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Серебряный призер зимних Олимпийских игры фигуристка Александра Трусова перешла от тренера Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской, сообщил РИА Новости источник.

Трусова перешла к группе Соколовской по причине напряженных тренировок, которые, по мнению спортсменки, сказываются на ее здоровье, рассказал источник. При этом еще в конце сентября спортсменка выступала на контрольных прокатах сборной России, представляя группу Тутберидзе.

Трусова тренировалась у Тутберидзе всю юниорскую и значительную часть взрослой карьеры. В активе фигуристки, помимо серебра Олимпиады, также два золота юниорских чемпионатов мира и бронза взрослых чемпионатов мира и Европы.

Трусова — первая в истории фигуристка, приземлившая пять четверных прыжков в одной программе.

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Топ комментариев

nifnif

Олимпийское движение всегда было вне политики,так было в хартии. когда америкосы в ираке начали воевать...

Danilon

С Лиманом неудобно вышло. Ещё одна перегруппировка. А может Кадыров покажет пример этому генералу и сам...

Egorka72

Про профпригодность генералов... - рыба с головы гниёт, есть правда в словах Рамзана Ахматовича..

kygear

Теперь у сына медведева заправки в америке отожмут и у остальных тоже?