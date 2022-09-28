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Россия создаст операционную систему для смартфонов

Источник:
ТАСС
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Фото: © redos.red-soft.ru

Российский разработчик «Ред софт» выпустит операционную систему для смартфонов и планшетов с поддержкой Android-приложений, сообщил гендиректор компании Рустам Рустамов.

Система будет называться «Ред ОС М». По словам Рустамова, мобильная операционная система может найти применение как среди госслужащих и корпоративных сотрудников, так и среди обычных пользователей.

Прототип планшета под управлением «Ред ОС М» уже был показан в рамках форума «Армия-2022». Компания «Ред софт» также является разработчиком компьютерной операционной системы «Ред ОС» на базе Linux.

Согласно данным участников рынка, с начала специальной военной операции на Украине продажи отечественных операционных систем в России выросли примерно на 20%.

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Топ комментариев

ecima

Зеленский забыл, какое государство в истории использовало ядерное оружие по прямому назначению. США Август...

жизнилюб

пусть свою память расшевелит..и вспомнит кто в мире первым применил ядер.оружие...и кому не стоит доверять...потому...

saxat

Колпак с колокольчиками ба сначала снять попытался, отказыватель.

nicollaich

Жаль, что не вышло мирно, как с Крымом.