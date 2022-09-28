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Кредитные каникулы распространят на добровольцев

Источник:
ТАСС
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Федеральный закон о кредитных каникулах для мобилизованных граждан и военнослужащих по контракту распространят на добровольцев, сообщил зампред Центробанка России Алексей Гузнов.

Госдума рассмотрит проект закона 28 сентября во втором и в третьем чтениях. По словам Гузнова, ко второму чтению законопроекта был более четко структурирован круг лиц, подпадающих под действие этого закона.

«Если то, что было принято в первом чтении, касалось военнослужащих Министерства обороны, то уже в ходе дискуссии было понято, что нужно включить в этот круг служащих иных органов и организаций, которые также принимают участие в специальной военной операции», — уточнил он.

В частности, этот список войдут сотрудники Росгвардии, ФСБ, МЧС и других подразделений. Добровольцы войдут в третью категорию лиц, которые смогут претендовать на льготы. При этом они должны будут официально подписать контракт с Минобороны.

Накануне законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных граждан был принят в первом чтении. Ко второму чтению в законопроект внесут поправку о прекращении кредитных обязательств мобилизованного гражданина в случае тяжелого ранения. Также планируется распространить кредитные каникулы на тех, кто уже участвует в боевых действиях с 24 февраля.

Тема: Военная мобилизация
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Экономика #Деньги #Армия
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