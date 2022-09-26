TikTok сделает дизлайки доступными для всех пользователей

Разработчики TikTok сообщили в официальном Twitter-аккаунте о том, что дизлайки прошли этап тестирования и доступны для всех пользователей. Они будут видны только тому, кто их поставил.

Кнопка «Не нравится» выглядит как привычный «палец вниз». Разработчики отметили, что она нужна прежде всего для отсеивания нерелевантных комментариев. Это, по их мнению, сделает взаимодействие более аутентичным, но показывать дизлайки всем пользователям они не будут.

«Главная цель этой функции — улучшить процесс взаимодействия в сообществе. Поэтому общее количество "не нравится" комментарию отображаться не будет, и люди могут отозвать свой отзыв, нажав еще раз, когда захотят», — сообщили разработчики.

Они считают, что такой подход позволит избежать неприязни между зрителями или обидеть авторов контента, в то же время она позволит адаптировать ленту комментариев под предпочтения конкретного пользователя.

YouTube не реагирует на дизлайки

Видеохостинг YouTube первым скрыл количество дизлайков под роликами, оставив только кнопку для негативных реакций. Изначально их можно было включить для показа пользователям, но с ноября 2021 года они стали полностью приватными.