Mozilla обвинила YouTube в плохой фильтрации контента

Специалисты из Mozilla проверили кнопки «Не нравится» и «Не интересует» на YouTube и пришли к выводу, что они практически не работают. Система заблокировала только до 12% схожего контента. Представитель платформы сообщил, что подобное поведение преднамеренно.

В отчете Mozilla сообщается, что они собирали информацию с помощью расширения RegretsReporter, оно останавливает рекомендации нажатием одной кнопки. Полученные данные анализировались с помощью нейросети.

В рамках эксперимента пользователей расширения разделили на две группы: одним временно отключили работу расширения, а другим настроили имитацию использования кнопок «не нравится», «не интересует», «не рекомендовать видео с этого канала», «удалить из истории просмотра».

Далее рекомендации делились по парам: разработчики смотрели какое видео было отклонено, и какое система предложила к просмотру. При анализе данных более 500 миллионов рекомендованных роликов, оказалось, что использование кнопок на YouTube предотвратило всего 12% рекомендаций.

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Представитель YouTube Елена Эрнандес прокомментировала The Verge, что такое поведение платформы нормально. При этом она раскритиковала исследование, заявив, что Mozilla не учли все механизмы работы YouTube.

«Наши элементы управления не отфильтровывают целые темы или точки зрения, так как это может иметь негативные последствия для зрителей, например, создавать эхо-камеры. В отчете Mozilla не учитывается, как на самом деле работают наши системы», — сказала Эрнандес.