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Toyota закроет завод в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: danielctw / Attribution License

Компания «Тойота Мотор», которая является официальным представителем Toyota в России, закрывает сборочную площадку в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба Минпромторга.

Отмечается, что министерство совместно с правительством Санкт-Петербурга прорабатывают возможные сценарии развития данной площадки. Перед сотрудниками завода будут выполнены все социальные обязательства.

При этом после закрытия завода компания продолжит обслуживать уже проданные автомобили Toyota и Lexus, а также будет поддерживать существующую дилерскую сеть.

Российское подразделение Toyota выпускало автомобили Toyota Camry и RAV4. С марта 2022 года предприятие находилось в простое и перестало получать комплектующие на фоне введенных японскими властями санкций.

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