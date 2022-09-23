Toyota закроет завод в России

Компания «Тойота Мотор», которая является официальным представителем Toyota в России, закрывает сборочную площадку в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба Минпромторга.

Отмечается, что министерство совместно с правительством Санкт-Петербурга прорабатывают возможные сценарии развития данной площадки. Перед сотрудниками завода будут выполнены все социальные обязательства.

При этом после закрытия завода компания продолжит обслуживать уже проданные автомобили Toyota и Lexus, а также будет поддерживать существующую дилерскую сеть.

Российское подразделение Toyota выпускало автомобили Toyota Camry и RAV4. С марта 2022 года предприятие находилось в простое и перестало получать комплектующие на фоне введенных японскими властями санкций.