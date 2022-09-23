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Мужчины, не получившие повестки, смогут выехать за рубеж

Источник:
Sibnet.ru
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Мужчины, которым не пришла повестка в рамках частичной мобилизации, могут без ограничений выезжать за рубеж и передвигаться по России, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Во вторник, через несколько часов после объявления президентом РФ частичной мобилизации, на сайтах авиакомпаний и билетных агрегаторов не осталось билетов из Москвы на ближайшие прямые рейсы в города соседних безвизовых стран — Стамбул, Ереван, Баку и другие.

Через некоторое время в мессенджерах стали появляться сообщения о якобы введенных ограничениях на выезд для мужчин в возрасте от 18 до 65 лет. Якобы от них требуют справку из военкомата, разрешающую перемещение по России или выезд за границу.

Догузова в четверг подтвердила, что для тех, кто не получил повестку, нет ограничений на турпоездки по России и за границу. Но посоветовала уточнить детали в военкомате.

«Если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно. У нас нет информации о каких-либо ограничительных нормах на федеральном уровне», — отметила она в своем телеграм-канале.

Догузова также посоветовала обратиться в военкомат, к которому приписан человек и уточнить информацию о возможности выезда за рубеж или по России.

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