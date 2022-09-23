Обновление Windows 11 привело к «синим экранам смерти»

Первое крупное обновление Windows 11 22H2 привело к появлению «синих экранов смерти» (Blue Screen of Death, BSoD) и самопроизвольным перезагрузкам. Неполадки коснулись систем построенных на базе процессоров Intel 11-го поколения.

Проблема возникает из-за несовместимости некоторых компонентов обновления с драйверами Intel Smart Sound, сообщает CNews со ссылкой на данные Microsoft. Владельцам систем на базе Intel временно заблокировали возможность обновления и не рекомендуют искать обходные пути для установки свежего патча.

Самый простой способ получить Windows 11 22H2 — установить актуальные драйвера, что избавит от риска появления BSoD. Нужно обновить Intel Smart Sound версии 10.29 или 10.30 и система разблокирует свежий патч.

Обновление Windows 11 заблокировало систему

Intel Smart Sound — технология, распределяющая нагрузку таким образом, чтобы сигнальный процессор занимался декодированием и обработкой звука. Это позволяет снизить энергопотребление за счет разгрузки системного ЦП.