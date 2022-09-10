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Человек и компьютер
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Человек и компьютер

Обновление Windows 11 заблокировало вход в систему

Источник:
Windows Latest
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Фото: © Sibnet.ru

Свежее обновление KB5016691 для Windows 11 версии 21H2 вызывает серьезные проблемы у некоторых пользователей.

Так, после установки обновления и добавления в систему нового пользователя с учетной записью Microsoft операционная система становится недоступной для входа.

Microsoft подтвердила, что при попытке входа в систему с установленным обновлением действительно могут возникать сбои. При этом неприятный баг не затронул корпоративных пользователей.

В качестве временного решения предлагается дождаться повторного появления экрана авторизации и войти в систему повторно. В ближайшее время компания выпустит исправление ошибки.

Тема: Человек и компьютер
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olegsbeglov

За газ по 3000$. За миллиардные списания оружия. Да и не заплатили они - это их ограбили. Такова "цивилизация"...

Albor

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Kam1kadze

Если стаду обезьян дать космическую ракету, это не сделает стадо космической державой. Все новые технологии...

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