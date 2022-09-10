Обновление Windows 11 заблокировало вход в систему

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Свежее обновление KB5016691 для Windows 11 версии 21H2 вызывает серьезные проблемы у некоторых пользователей.
Так, после установки обновления и добавления в систему нового пользователя с учетной записью Microsoft операционная система становится недоступной для входа.
Microsoft подтвердила, что при попытке входа в систему с установленным обновлением действительно могут возникать сбои. При этом неприятный баг не затронул корпоративных пользователей.
В качестве временного решения предлагается дождаться повторного появления экрана авторизации и войти в систему повторно. В ближайшее время компания выпустит исправление ошибки.