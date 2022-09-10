Обновление Windows 11 заблокировало вход в систему

Свежее обновление KB5016691 для Windows 11 версии 21H2 вызывает серьезные проблемы у некоторых пользователей.

Так, после установки обновления и добавления в систему нового пользователя с учетной записью Microsoft операционная система становится недоступной для входа.

Microsoft подтвердила, что при попытке входа в систему с установленным обновлением действительно могут возникать сбои. При этом неприятный баг не затронул корпоративных пользователей.

В качестве временного решения предлагается дождаться повторного появления экрана авторизации и войти в систему повторно. В ближайшее время компания выпустит исправление ошибки.