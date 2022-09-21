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Windows 11 получила масштабное обновление

Источник:
Tom's Hardware
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Фото: © Sibnet.ru

Операционная система Windows 11 получила первое в своей истории масштабное обновление. Основные изменения затронули интерфейс.

Обновленная Windows 11 с индексом 2H22 может похвастать добавлением вкладок в меню «Проводника» — такая система позволяет управлять файлами без необходимости открывать новые окна. Также в «Диспетчере задач» появилась темная тема.

Также появилась возможность перетаскивать ярлыки приложений и папки на панель задач, данная функция присутствовала в Windows 10, однако «одиннадцатая» версия получила ее только сейчас.

Меню «Пуск» после обновления предусматривает три основные схемы размещения элементов в нем с возможностью варьировать размеры областей с закрепленными приложениями и рекомендациями.

Расширен игровой потенциал — при подключении к компьютеру фирменного контроллера Xbox автоматически откроется панель Controller Bar, что позволяет сразу выбрать и запустить игру.

Windows 11 также пополнилась инструментом «Не беспокоить», с помощью которого пользователи могут блокировать всплывающие уведомления. У него есть тонкие настройки, чтобы исключить пропуск важной информации.

Безопасность призвана улучшить функция Smart App Control. Она позволяет блокировать непроверенные и потенциально опасные приложения. Однако ее корректная работа возможна только при чистой установке Windows 11.

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