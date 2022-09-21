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Полиция возьмется за Пугачеву

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Ермолаев Алексей. Подтверждение прав и лицензии на официальном сайте дочери певицы - Кристины Орбакайте (по причине отсутствия официального сайта самой А. Пугачёвой): [1] / CC BY-SA 4.0

Заявление в полицию Звенигорода Московской области поступило на Аллу Пугачеву. Певицу попросили проверить на предмет дискредитации российской армии.

В полицию обратилась местная жительница. «Женщина попросила проверить Аллу Пугачеву на предмет дискредитации российских Вооруженных сил», — цитируют РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По данным ТАСС, проверку в отношении Пугачевой пока не началась. В полиции агентству сообщили, что проверка может занять до 30 дней, по ее итогам может быть принято решение о наличии признаков административного правонарушения.

Алла Пугачева разместила в соцсети публикацию с обращением к Минюсту, где попросила «зачислить ее в ряды иноагентов» вслед за мужем Максимом Галкиным, внесенным в реестр физлиц-иноагентов 16 сентября.

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