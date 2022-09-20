Камера iPhone 14 Pro дрожит и дребезжит при съемке

Пользователи iPhone 14 Pro обратили внимание на посторонние шумы, дрожание и дребезжание камеры при работе в сторонних приложениях, например, в TikTok и других соцсетях. Apple признала проблему и работает над ее устранением.

Пользователь Reddit с ником Bootaymole обратил внимание на проблему с камерой его iPhone 14 Pro при работе в сторонних приложениях. Он отметил, что встроенное средство съемки работает нормально.

«Я наблюдаю неконтролируемую дрожь камеры всякий раз, когда открываю Snapchat или использую камеру для Instagram (владелец соцсети, компания Metа признана в России экстремистской организацией и запрещена). Однако у меня не возникает никаких проблем при использовании обычного приложения для камеры? Это аппаратное обеспечение или проблема со сторонними приложениями?», — написал Bootaymole в созданной им теме.

Другие участники сообщества подтвердили наличие схожей проблемы. Некоторые из них предположили, что дело не в камере, а в настройках приложений соцсетей, так как они еще не получили обновление до iOS 16.

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Apple не отрицает проблему и сообщила Bloomberg о том, что готовит обновление операционной системы для iPhone 14 Pro и Pro Max на следующей неделе.

Источником проблем назван блок стабилизации изображения, предназначенный для смещения системы камер и предотвращения размытия. В стороннем софте он работает со сбоями.