Динамический вырез iPhone 14 перенесли на смартфон Xiaomi

Функцию Dynamic Island, позволяющую взаимодействовать с экранным вырезом смартфона перенесли на Android-устройства.

Пользователь с ником vvaiibhav опубликовал в Twitter видео, где он управляет воспроизведением музыки через аналог динамического выреза iPhone 14. Новая функция добавлена в стороннюю тему Grumpy UI и пока не входит в базовый набор элементов прошивки.

При нажатии на вырез тема расширяет находящуюся сбоку информационную плашку и растягивает ее на весь, давая доступ к интерфейсу управления воспроизведением. Само отверстие в дисплее сливается с темным фоном оформления.

Ролик с аналогом Dynamic Island на смартфоне Android завирусился и за три дня собрал более семи тысяч лайков. Комментаторы в Twitter считают, что Xiaomi следует добавить эту функцию в официальную прошивку.

Тема Grumpy UI создается и поддерживается неизвестной группой разработчиков. Установить ее можно только на китайской версии оболочки MIUI и фактически она не привносит ничего нового, кроме динамического островка.