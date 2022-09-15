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Динамический вырез iPhone 14 перенесли на смартфон Xiaomi

Источник:
Sibnet.ru
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Функцию Dynamic Island, позволяющую взаимодействовать с экранным вырезом смартфона перенесли на Android-устройства. 

Пользователь с ником vvaiibhav опубликовал в Twitter видео, где он управляет воспроизведением музыки через аналог динамического выреза iPhone 14. Новая функция добавлена в стороннюю тему Grumpy UI и пока не входит в базовый набор элементов прошивки.

При нажатии на вырез тема расширяет находящуюся сбоку информационную плашку и растягивает ее на весь, давая доступ к интерфейсу управления воспроизведением. Само отверстие в дисплее сливается с темным фоном оформления.

Ролик с аналогом Dynamic Island на смартфоне Android завирусился и за три дня собрал более семи тысяч лайков. Комментаторы в Twitter считают, что Xiaomi следует добавить эту функцию в официальную прошивку.


Тема Grumpy UI создается и поддерживается неизвестной группой разработчиков. Установить ее можно только на китайской версии оболочки MIUI и фактически она не привносит ничего нового, кроме динамического островка.

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