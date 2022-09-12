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iPhone 14 привезут в Россию в октябре

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Поставки новых смартфонов iPhone 14 и 14 Pro в Россию ожидаются в октябре 2022 года, сообщает пресс-служба российского маркетплейса Wildberries.

Аналогичные сроки указываются в официальном телеграм-канале «Билайна». В настоящее время предзаказ на новинку доступен на сайтах интернет-магазинов МТС, «Билайна», «М.Видео» и «Эльдорадо».

На сайте «Мегафона» уже указана стоимость смартфонов. Так, iPhone 14 с памятью 128 Гб будет стоить 84 990 рублей, 256 Гб — 94 990 рублей, 512 Гб — 119 990 рублей. Стоимость версии Pro со 128 Гб памяти составит 104 990 рублей, 256 Гб — 109 990 рублей, 512 Гб — 130 990 рублей, 1Тб — 151 990 рублей.

Apple 7 сентября представила новую линейку iPhone 14. Старт продаж стандартных версий назначен на 16 сентября, Pro — на 7 октября. В Россию смартфоны будут ввозить по параллельному импорту.

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Топ комментариев

Danilon

Очень хорошо, я рад. Надеюсь, эти бойцы бросятся в самую гущу событий.

Kam1kadze

Его не для убийства немцев поставляют, не настораживает?

masiki

После вчерашних бомбежек территории Украины переговоры тем более невозможны!

slavaynin

чёт мало коментов,видать и в правду со светом проблемы)