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Авторизация через Apple ID и Google появилась в Telegram

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Telegram приступил к тестированию возможности авторизации через Google или Apple ID. Для регистрации по-прежнему потребуется привязка мобильного телефона.

В beta-версии Telegram появилась возможность войти в аккаунт через электронную почту, или привязанные учетные записи Google и Apple ID, сообщает канал Telegram Info обнаруживший нововведение.

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Дополнительный способ авторизации не освобождает от необходимости привязки аккаунта к номеру телефона. При регистрации по-прежнему требуется пройти через SMS аутентификацию и привязать сторонние способы логина в настройках приложения.

Нововведение полезно тем, что при логине можно обойтись без телефона и авторизоваться в приложении на компьютере с помощью сторонних аккаунтов. Функция пока доступна только на тестовом сервере.

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pepelmetal

Нато: мы ни на метр не продвинимся к границам России

d6w58vnowu

как говорится, всё новое...» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

pepelmetal

Либерахи все такие обиженные по жизни?

pepelmetal

Теперь входит, что тут такого?