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Хакеры атаковали WhatsApp через поддельные смартфоны

Источник:
Sibnet.ru
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Переписка в WhatsApp
Фото: © Asterfolio / Unsplash License

Злоумышленники активно используют реплики популярных смартфонов для атаки на пользовательские аккаунты WhatsApp. Как выяснилось, вредоносный код изначально встоен в подобные гаджеты.

Эксперты лаборатории «Доктор Веб» в июле отметили всплеск обращений по причине атак на WhatsApp и WhatsApp Business. Хакеры использовали для них смартфоны, имитирующие популярные бренды и имеющие созвучные названия: P48pro, radmi note 8, Note30u, Mate40.

Вместо заявленного Android 10 реплики имеют давно неиспользуемый и уязвимый Android 4.4.2. В операционную систему заранее внедрен известный троян Android.FakeUpdates, используемый злоумышленниками для последующей загрузки других вирусов.

После активации смартфон может получать скрипты и исполнять их в мессенджерах WhatsApp и WhatsApp Business, передавать данные пользователей, переписок, рассылать спам и использовать аккаунт для мошеннических действий.

WhatsApp покажет сторис по-новому

Во избежание риска столкнуться с подобной атакой специалисты «Доктор Веб» порекомендовали покупать смартфоны в официальных магазинах, установить антивирус и своевременно обновлять операционную систему.

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Asd10

Очень глубокомысленно и географически верно сказал твой Марк Валерий. Он тоже из древних укров???

Disobedient

"Путин оценил". Русский язык совсем не родной, кто заголовки пишет? Что он оценил??? Выразил соболезнования...

GammiPluh

Сам придумал? военно-кадровый кризис не то что не грозит наступить, даже намека нет...

Evgenik

заголовки в сибнете - лютый бред