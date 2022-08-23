Хакеры атаковали WhatsApp через поддельные смартфоны

Злоумышленники активно используют реплики популярных смартфонов для атаки на пользовательские аккаунты WhatsApp. Как выяснилось, вредоносный код изначально встоен в подобные гаджеты.

Эксперты лаборатории «Доктор Веб» в июле отметили всплеск обращений по причине атак на WhatsApp и WhatsApp Business. Хакеры использовали для них смартфоны, имитирующие популярные бренды и имеющие созвучные названия: P48pro, radmi note 8, Note30u, Mate40.

Вместо заявленного Android 10 реплики имеют давно неиспользуемый и уязвимый Android 4.4.2. В операционную систему заранее внедрен известный троян Android.FakeUpdates, используемый злоумышленниками для последующей загрузки других вирусов.

После активации смартфон может получать скрипты и исполнять их в мессенджерах WhatsApp и WhatsApp Business, передавать данные пользователей, переписок, рассылать спам и использовать аккаунт для мошеннических действий.

WhatsApp покажет сторис по-новому

Во избежание риска столкнуться с подобной атакой специалисты «Доктор Веб» порекомендовали покупать смартфоны в официальных магазинах, установить антивирус и своевременно обновлять операционную систему.