Мантуров рассказал о начале поставок самолетов МС‑21

Коммерческие поставки российских самолетов МС-21 планируется начать с 2025 года, заявил вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров.

По его словам, в конце следующего года также будет получен сертификат летной годности на самолет SSJ-100 New с российским двигателем ПД-8. «Что касается МС-21, этот срок (сертификации) к концу 2024 года», — приводит ТАСС слова вице-премьера.

Как заявлял в марте экс-вице-премьер РФ Юрий Борисов, МС-21 сможет выпускаться серийно только с отечественным двигателем ПД-14. При этом, он отмечал, что серийное производство самолета может сдвинутая на год-два.

МС-21 — разрабатываемый гражданский самолет среднемагистрального класса вместимостью от 163 до 211 пассажиров. В конце 2021 года самолет получил базовый сертификат типа, в декабре он совершил первый полет с российским композитным крылом.