НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Мантуров рассказал о начале поставок самолетов МС‑21

Источник:
Sibnet.ru
307 0
Фото: © (с) Корпорация "Иркут"

Коммерческие поставки российских самолетов МС-21 планируется начать с 2025 года, заявил вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров.

По его словам, в конце следующего года также будет получен сертификат летной годности на самолет SSJ-100 New с российским двигателем ПД-8. «Что касается МС-21, этот срок (сертификации) к концу 2024 года», — приводит ТАСС слова вице-премьера.

Как заявлял в марте экс-вице-премьер РФ Юрий Борисов, МС-21 сможет выпускаться серийно только с отечественным двигателем ПД-14. При этом, он отмечал, что серийное производство самолета может сдвинутая на год-два.

МС-21 — разрабатываемый гражданский самолет среднемагистрального класса вместимостью от 163 до 211 пассажиров. В конце 2021 года самолет получил базовый сертификат типа, в декабре он совершил первый полет с российским композитным крылом.

Еще по теме
S7 Airlines вернула рейсы в Турцию из Москвы и Новосибирска
S7 Airlines первой в России разрешила экипажам тату и бороды
Забайкальская авиакомпания закупит самолеты «Байкал»
Власти определили главные самолеты малой авиации
смотреть все
Экономика #Авиа
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Российский фильм неожиданно превзошел зарубежный хит в прокате
Семья нашла жуткую комнату в подвале купленного дома
Загадочный объект проследил за космонавтами МКС
МИД РФ пригрозил ядерным оружием
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин пообещал сделать путешествия доступными для всех
Тела погибших на Ключевской сопке спустили вниз
Экс‑премьер Италии заявил о невозможности победы над Россией
Мантуров рассказал о начале поставок самолетов МС‑21
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Танки, дети, вертолеты на форуме «Армия-2022». ФОТО
Топ комментариев

колобок11

Пенсионный возраст, конституция, тарифы, цены на топливо - ничего не напоминает?

Disobedient

Где-то обнявшись заплакали маленькие бандеровец и либераст.)))

pepelmetal

Нато: мы ни на метр не продвинимся к границам России

pepelmetal

Теперь входит, что тут такого?