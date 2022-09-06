Мосгорсуд вынес крайне жесткий приговор журналисту Ивану Сафронову. Он получил 22 года строгого режима за госизмену. Общественники призвали раскрыть хотя бы часть материалов секретного дела, чтобы убедиться в обоснованности столь сурового наказания.

Сафронов пошел по стопам отца. Тот тоже был журналистом. Иван Сафронов-старший — полковник запаса — работал военным корреспондентом в газете «Коммерсантъ», писал об оборонке и космосе. 2 марта 2007 года его нашли мертвым возле своего подъезда.

По версии следствия, Сафронов-старший выпал из окна лестничной площадки. Возбудят дело о доведении до самоубийства. Коллеги отвергнут версию добровольного ухода из жизни. Они расскажут, что до гибели он работал над статьей о поставках российского оружия на Ближний Восток.

Карьера

В 2011 году Сафронов-младший окончил отделение деловой и политической журналистики ВШЭ и устроился в «Коммерсантъ». Так же как и отец, он взялся за военную тематику и космос. Он попадает в президентский пул и становится одним из ведущих авторов газеты. При этом, несмотря на либеральную идеологию издания, придерживается патриотических позиций.

В апреле 2019 года Сафронов оказывается в центре скандала. Он вместе с соавтором пишет статью об уходе Валентины Матвиенко с поста спикера Совета Федерации. Эта информация не подтверждается. От него требуют раскрыть источник. Он отказывается и с шумом уходит из «Коммерсанта». В знак солидарности вместе с ним увольняется весь отдел «Политика» газеты.

С июля 2019 года по март 2020 года Сафронов работает военным корреспондентом «Ведомостей». В мае 2020-го он уходит в «Роскосмос». Его назначают советником главы корпорации Дмитрия Рогозина по информационной политике.

Задержание

7 июля 2020 года Сафронова возле его дома задерживают сотрудники ФСБ России. В официальном заявлении ведомства говорится, что он «выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие гoсударственную тайну сведения о вoенно-техническoм сотрудничестве, обороне и безопасности РФ».

Рогозин заявляет, что его советник не имел доступа к закрытой информации. Он говорит, что Сафронов, будучи журналистом «вел себя корректно», но допустил, что «часто его публикации раздражали некоторых чиновников».

«В его планы точно не входило напакостить интересам России. Поэтому в первый же день после его ареста я сказал, что не сомневаюсь в личной порядочности и профессионализме Сафронова», — отмечает Рогозин, добавляя, что тот останется сотрудником «Роскосмоса» пока не «произойдет изменения в его судьбе».

Обвинение

Следствие засекречивает информацию о деле Сафонова. Отдельные выдержки приводят его адвокаты. Журналиста обвиняют в том, что он выполнял «задание, направленное на сбор и передачу информации в отношении военно-технического сотрудничества со странами Африки, а также деятельности ВС РФ на Ближнем Востоке в 2017 года».

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По версии следствия, журналист сотрудничал с управлением по связи с заграницей и информации Чехии (чешская разведка). Чехи же далее передавали секретные сведения США. По словам адвокатов, следователи считали, что Сафронов был завербован еще в 2012 году.

Становится известно, что Сафронов передал чешским спецслужбам «секретные сведения посредством интернета, используя программу для шифрования VeraCrypt».

Источники сообщают, что журналист неоднократно встречался с гражданином Чехии Мартином Ларишом, а тот, по их словам, — кадровый сотрудник чешских спецслужб. Лариш опубликует письмо, где подтвердит факт знакомства, но категорически опровергнет, что имеет отношение к разведке. Впоследствии сам Сафронов также признает знакомство с чехом.

В ходе двухлетнего следствия журналист отвергал все обвинения и категорически отказывался от сделки, что помогло бы смягчить приговор.

Суд

В ноябре 2021 года ФСБ завершает расследование уголовного дела. Предъявляется окончательное обвинение. Появляется еще один эпизод. По версии следствия, в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Демури Воронину информацию о действиях российской армии в Сирии, а тот затем направил ее немецкой разведке.

В марте 2022 года дело передают в Мосгорсуд. Генпрокуратура сообщает, что «следствием установлены и документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации».

30 августа представитель гособвинения требует признать Сафронова виновным в госизмене и назначить ему наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

5 сентября Мосгорсуд вынес приговор. «Назначить Сафронову наказание в виде лишения свободы на срок 22 года с отбыванием в колонии строгого режима», — огласила решение судебная коллегия. После освобождения его ждет два года ограничения свободы и штраф 500 тысяч рублей.

Журналист не согласился предъявленными ему обвинениями. Он сказал, что отрицает свою вину по всем пунктам. Его защита подала апелляцию и пообещала добиться оправдания.

Сафронову засчитали в срок наказания 2 года, проведенные им в СИЗО. Для условно-досрочного освобождения ему надо отбыть не менее двух третей срока, значит, на свободу он сможет выйти примерно через 14 лет.

Реакция

Телеведущий и депутат Госдумы Евгений Попов заявил, что «цифры его шокировали». «Уверен, что если есть хотя бы малейшая надежда на то, что Иван не виновен, если есть шансы и аргументы, то они будут реализованы в вышестоящих инстанциях», — сказал он.

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«Я надеюсь, мы увидим аргументы следствия, хотя шансов на это все меньше и меньше, так как дело о госизмене засекречено, но уверен, что вышестоящие суды приоткроют нам детали», — отметил Попов.

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев считает, что общественности нужно объяснить строгость приговора.

«Поскольку дело серьезное и, возможно, масштаб негативных последствий для страны велик, а также дело резонансное и вызывает напряжение, в первую очередь в журналистской среде, то, по моему мнению, было бы правильным, хотя дело закрытое и секретное, дать какую-нибудь информацию, которая бы убедила бы общественность в том, что приговор суда хотя и столь строг, но соответствует негативным последствиям деятельности Сафронова», — заявил Фадеев.

Сам Сафронов спокойно выслушал решение судебной коллегии. «Ваня воспринял приговор стоически, не унывает, передает всем привет и просьбу писать», — сказал его адвокат Евгений Смирнов.