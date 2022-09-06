Теннисистка Касаткина высказалась о возможной смене гражданства

Первая ракетка России Дарья Касаткина заявила, что не хочет менять гражданство, но готова пойти на такой шаг ради продолжения карьеры.

«На данный момент я гражданка России. И несмотря ни на что, я горжусь тем, что я русская. А там как будет. Если от этого будет зависеть моя карьера, то выбор очевиден. Я хочу продолжать играть в теннис. Для меня это приоритет № 1. И я играю за себя», — сказала Касаткина в интервью Ксении Собчак на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Она отметила, что раньше легко могла получить гражданство другой страны как топ-спортсменка, но сейчас «никто не хочет подливать масла в огонь».

«Гражданство какой страны хотела бы? Швейцарское выглядит очень стабильным», — заявила теннисистка.

Касаткиной 25 лет, она занимает девятое место в рейтинге WTA — самое высокое на данный момент среди российских теннисисток.