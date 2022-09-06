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Теннисистка Касаткина высказалась о возможной смене гражданства

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети Дарьи Касаткиной

Первая ракетка России Дарья Касаткина заявила, что не хочет менять гражданство, но готова пойти на такой шаг ради продолжения карьеры.

«На данный момент я гражданка России. И несмотря ни на что, я горжусь тем, что я русская. А там как будет. Если от этого будет зависеть моя карьера, то выбор очевиден. Я хочу продолжать играть в теннис. Для меня это приоритет № 1. И я играю за себя», — сказала Касаткина в интервью Ксении Собчак на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Она отметила, что раньше легко могла получить гражданство другой страны как топ-спортсменка, но сейчас «никто не хочет подливать масла в огонь».

«Гражданство какой страны хотела бы? Швейцарское выглядит очень стабильным», — заявила теннисистка.

Касаткиной 25 лет, она занимает девятое место в рейтинге WTA — самое высокое на данный момент среди российских теннисисток.

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Топ комментариев

Disobedient

Они наверное многое потеряли. Им до России дело, как мне до америки.

Alhazred

Это да. Но хороший актер, не означает, что он как человек умен.

Disobedient

Что у них там людей нормальных нет совсем. То дурачок то старая злющая ведьма, после нее опять джонсон?

Siberian sinner

Classic evil witch.Ей 47 лет, а выглядит под 60.Вот есть в нашей стране Татьяна Голикова, далеко не последняя...