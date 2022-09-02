НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Минцифры отказалось от 7 млрд руб. на смартфоны для чиновников

Источник:
Sibnet.ru
313 1
Фото: © Sibnet.ru

Минцифры предложило отказаться от выделения 7,1 миллиарда рублей на закупку смартфонов для госслужащих с отечественной оперативной системой и разработку приложений для них в этом году.

Министерство предложило снизить на7,1 миллиарда рублей расходы бюджета, предназначенные на закупку смартфонов для госслужащих, из-за невозможности закупить оборудование и комплектующие «в связи со сложившейся геополитической и экономической ситуацией».

«Сотрудники госсектора не испытывают нехватки мобильных устройств, а вопрос их безопасности решен в том числе за счет надежной защиты самой инфраструктуры связи», — цитирует «Интерфакс» пресс-службу Минцифры.

Планировалось, что чиновники перейдут на смартфоны с отечественной мобильной ОС «Аврора», разработанной на платформе Sailfish от финской Jolla. Переход должен был начаться еще в 2019 году, и всего на поэтапный перевод чиновников на отечественные смартфоны до конца 2021 года планировалось потратить около 160,2 миллиарда рублей.

В настоящее время на операционной системе «Аврора» работает порядка 450-500 тысяч мобильных устройств. Большая часть из них — планшеты, которые использовались для Всероссийской переписи населения — 2020.

Еще по теме
Ericsson оставит операторов связи без оборудования
«Ростеху» отказали в финансировании игрового движка
VK станет дистрибьютором музыки
«Яндекс» откажется от новостей и изменит концепт главной страницы
смотреть все
Хайтек #IT-бизнес #Россия
Как сделать
Как ускорить Windows с помощью обычной флешки
09.07.22, 22:17
8643
3
Как отключить уведомления в браузере Google Chrome
Как одной настройкой отключить насовсем или ограничить уведомления в Google Chrome
26.06.22, 22:15
6642
0
Как ускорить работу Chrome через диспетчер задач
Диспетчер задач в браузере, по аналогии с системным, позволяет посмотреть какие вкладки потребляют ресурсы, нагружают компьютер и отключить ненужные
20.06.22, 00:05
6228
2
Как установить Android-приложения, которых нет в Google Play
Отсутствующие в Google Play приложения понадобится загрузить в виде APK файлов и затем установить вручную
31.05.22, 17:52
9512
1
Как настроить автоматическую очистку диска в Windows 10
Windows постоянно накапливает «мусорные» временные файлы, пользователи пополняют корзину и папку загрузок и со временем все это захламляет компьютер и начинает занимать много места
29.05.22, 11:40
7728
0
Как выбрать
Какие смартфоны стоит купить в августе
09.08.22, 12:51
4445
6
Chrome, Firefox или что‑то еще: какой браузер выбрать?
Сравнение производительности и характеристик браузеров Chrome, Firefox, Edge и Vivaldi
28.06.22, 13:57
9663
0
Какой смартфон делает лучшие фотографии
На какие параметры камеры обратить внимание перед покупкой смартфона для фотографирования
02.06.22, 14:51
10019
2
Мембранная, механическая или ножничная: какая клавиатура лучше?
Механизме нажатия кнопок отвечает за скорость и бесперебойность передачи команд компьютеру
14.04.22, 08:56
15119
1
Как подобрать телевизор на замену монитору
Далеко не каждый телевизор подойдет для игр и офисной работы. Чтобы не ошибиться, надо обратить внимание на несколько важных параметров
08.04.22, 13:24
15256
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Александр Гудков спародировал клип «Я русский»
ВСУ пошли в контрнаступление на юге Украины
Кремль оценил обещание Зеленского вернуть украинские территории
Украинские силы высадили десант для захвата Запорожской АЭС
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Танки, дети, вертолеты на форуме «Армия-2022». ФОТО
Топ комментариев

Siberian sinner

" Что ж ты, фраер, сдал назад?.."© Будем посмотреть на ваши наполеоновские планы всё вокруг трубопроводами...

sib_man9

крокодилы мечтали о шкуре медведя но уж скоро будут грызть друг у друга что-то другое , совсем традиционное...

D762

А ты наивный, думаешь что они про вас забудут? Гопока - то плясать не в чем будет вам всем, это уж определённо!...

Siberian sinner

Лягушатники, кстати, подальновиднее оказались, они свои АЭС закрывать не стали, в отличии от "бошей".Зимой...