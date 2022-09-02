Минцифры отказалось от 7 млрд руб. на смартфоны для чиновников

Минцифры предложило отказаться от выделения 7,1 миллиарда рублей на закупку смартфонов для госслужащих с отечественной оперативной системой и разработку приложений для них в этом году.

Министерство предложило снизить на7,1 миллиарда рублей расходы бюджета, предназначенные на закупку смартфонов для госслужащих, из-за невозможности закупить оборудование и комплектующие «в связи со сложившейся геополитической и экономической ситуацией».

«Сотрудники госсектора не испытывают нехватки мобильных устройств, а вопрос их безопасности решен в том числе за счет надежной защиты самой инфраструктуры связи», — цитирует «Интерфакс» пресс-службу Минцифры.

Планировалось, что чиновники перейдут на смартфоны с отечественной мобильной ОС «Аврора», разработанной на платформе Sailfish от финской Jolla. Переход должен был начаться еще в 2019 году, и всего на поэтапный перевод чиновников на отечественные смартфоны до конца 2021 года планировалось потратить около 160,2 миллиарда рублей.

В настоящее время на операционной системе «Аврора» работает порядка 450-500 тысяч мобильных устройств. Большая часть из них — планшеты, которые использовались для Всероссийской переписи населения — 2020.