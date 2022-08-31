Забайкалье сформирует из добровольцев саперный батальон

Власти Забайкальского края поддержали создание инженерно-саперного батальона «Даурский», сообщает правительство региона.

Гражданам, заключившим контракты на прохождение службы в именном батальоне, будут предоставлены единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей, а также денежное довольствие в размере 100 тысяч рублей в месяц.

В батальон набирают граждан старше 18 лет, годных к службе. У них не должно быть неснятой или непогашенной судимости. Среди требований также указано «желание принести пользу России и родному Забайкальскому краю».



В числе других мер поддержки добровольцам, участвующим в СВО – сохранение за ними рабочих мест, чтобы по возвращении они могли вернуться на свои предприятия, в свои трудовые коллективы.

Также поддержка оказывается семьям добровольцев – дети военнослужащих могут без экзаменов поступить в средние специальные учебные заведения и вузы.